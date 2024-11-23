شكرا لقرائتكم خبر عن حسام غالي رئيسًا لبعثة الأهلي في جنوب أفريقيا لمواجهة أورلاندو والان مع تفاصيل الخبر

قرر النادي الأهلي، تكليف حسام غالي عضو مجلس الإدارة برئاسة بعثة الفريق في جنوب أفريقيا لمواجهة أورلاندو بايرتس يوم 7 ديسمبر المقبل، في جوهانسبرج، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، وتقرر إقامة مباراة الأهلي وأورلاندو بايرتس، في الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة.

ويبدأ الأهلي اليوم ،السبت، الاستعداد لمباراة استاد ابيدجان المقرر لها الثلاثاء المقبل بإستاد القاهرة في ضربة البداية لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ويلعب الأهلي في المجموعة الثالثة ببطولة دوري أبطال أفريقيا، بجانب كل من أورلاندو بايرتس ، وستاد أبيدجان الإيفواري، وشباب بلوزداد الجزائري.

وتصل بعثة فريق ستاد أبيدجان الإيفواري إلى القاهرة غداً، الأحد، استعداداً لمواجهة الأهلى فى لقاء دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وتلقى الأهلى إخطارًا من النادى الإيفواري بتحديد الأحد موعداً للوصول إلى القاهرة، على أن يخوض الفريق مرانه الرئيسى باستاد السلام الإثنين المقبل فى السادسة مساءً، وهو نفس موعد المباراة، طبقاً للوائح الاتحاد الأفريقى "كاف".

وقرر الأهلى إرسال مندوب عن النادى لمطار القاهرة لترتيب استقبال يليق ببعثة بطل كوت ديفوار، وإنهاء إجراءات الوصول فوراً ومرافقة البعثة للفندق التى ستقيم به طوال أيام تواجدها هنا، على أن تكون المعاملة بالمثل حينما يخوض المارد الأحمر مباراته هناك.