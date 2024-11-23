شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستعيد جهود عمر كمال أمام ستاد أبيدجان بدوري أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

يستعيد فريق الأهلى، بقيادة السويسري مارسيل كولر، جهود نجمه عمر كمال عبد الواحد فى مباراة ستاد أبيدجان المقبلة بدوري أبطال أفريقيا، المحدد لها الثلاثاء المقبل.

وغاب عمر كمال عبد الواحد عن مباراة الأهلى والاتحاد السكندري الأخيرة بالدوري المصري والتى انتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق بسبب معاناته من نزلة برد قوية.

ويبدأ الأهلي مبارياته في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا بمواجهة ستاد أبيدجان في السادسة مساء الثلاثاء المقبل باستاد السلام، ضمن مباريات الجولة الأولى لدور المجموعات بدوري الأبطال الأفريقى.

الأهلي، حامل اللقب، ينافس في المجموعة الثالثة بدوري أبطال أفريقيا، التي تضم شباب بلوزداد الجزائري وأورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي بجانب استاد أبيدجان.

وكان الأهلي قد تأهل إلى دور المجموعات بعدما تخطى جورماهيا الكيني في دور الـ32.

ويتطلع الأهلي بقيادة مارسيل كولر، للتتويج باللقب الثالث على التوالي من بطولة دوري أبطال أفريقيا وذلك بعدما توج بآخر نسختين 2022-23 و2023-24.