شكرا لقرائتكم خبر عن إمام محمدين: نُقدر الأهلي لكن الاتحاد فريق عظيم وحصد نقطة ليس آخر الأمل والان مع تفاصيل الخبر

أعرب إمام محمدين، رئيس قطاع الكرة بنادي الاتحاد السكندري ، عن سعادته بالروح والأداء التي قدمها لاعبو زعيم الثغر فى مباراة الأمس أمام الأهلي، في اللقاء الذي انتهى بالتعادل بين الفريقين بهدف لمثله، ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري.

وقال إمام محمدين، فى تصريحات عبر برنامج "صباح أون تايم"، "نقدر قيمة النادي الأهلي، لكن الاتحاد السكندري نادٍ كبير وعظيم وله قيمة تاريخية، هذا الموسم أسسنا فريقل ووضعنا هدف المنافسة على المراكز المتقدمة، في ظل دعم مجلس الإدارة والجماهير ولدينا مدرب جيد جداً، وليس آخر الأمل أن نحصل على نقطة من الأهلي".

وأضاف، "المميز في مباراة الأهلي والاتحاد هو الإصرار والتحدي لدى لاعبي الاتحاد حتى الدقيقة الأخيرة، وعملنا من اليوم الأول للعب على المراكز المتقدمة وليس المنافسة على البقاء، نبحث في كل مباراة عن جمع أكبر عدد من النقاط".

واختتم، "الأندية الجماهيرية تعطي شغفا ودوافع وروحا من الجماهير، قدمنا مباراة كبيرة أمام الأهلي بها روح وتنافس وعزيمة، والمهدي سليمان كان نجم المباراة وهو حارس بير في أعلى مستوياته والقادم سيكون أفضل".