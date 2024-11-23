شكرا لقرائتكم خبر عن مدة غياب وسام أبو علي عن الأهلي بعد إصابة "مشط القدم" والان مع تفاصيل الخبر

كشفت الأشعة والفحوصات التي أجراها الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم الأهلى مؤخراً حاجته للتأهيل لمدة تتراوح بين 10 أيام إلى 15 يوماً، بسبب الإصابة التي تعرض لها مؤخراً في مشط القدم خلال تواجده مع منتخب بلاده فى الأجندة الدولية الأخيرة، ويخوض اللاعب حالياً برنامجاً تأهيلياً للتعافي من هذه الإصابة تمهيداً لعودته لمباريات الفريق وقيادة هجوم الأهلي الفترة المقبلة محلياً وأفريقياً.

ويبدأ الأهلي مبارياته في بطولة دوري أبطال أفريقيا بمواجهة ستاد أبيدجان في السادسة مساء الثلاثاء المقبل باستاد السلام، ضمن مباريات الجولة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

الأهلي، حامل اللقب، ينافس في المجموعة الثالثة بدوري أبطال أفريقيا، التي تضم شباب بلوزداد الجزائري وأورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي بجانب استاد أبيدجان.

وكان الأهلي قد تأهل إلى دور المجموعات بعدما تخطى جورماهيا الكيني في دور الـ32 ، ويتطلع الأهلي بقيادة مارسيل كولر، للتتويج باللقب الثالث على التوالي من بطولة دوري أبطال أفريقيا وذلك بعدما توج بآخر نسختين 2022-23 و2023-24.