شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على برنامج ستاد أبيدجان بالقاهرة قبل مواجهة الأهلى بدوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

تصل بعثة فريق ستاد أبيدجان الإيفواري إلى القاهرة غداً، الأحد، استعداداً لمواجهة الأهلى فى لقاء دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وتلقى الأهلى إخطاراً من النادى الإيفواري بتحديد الأحد موعداً للوصول إلى القاهرة، على أن يخوض الفريق مرانه الرئيسى باستاد السلام الإثنين المقبل فى السادسة مساءً، وهو نفس موعد المباراة، طبقاً للوائح الاتحاد الأفريقى "كاف".

وقرر الأهلى إرسال مندوب عن النادى لمطار القاهرة لترتيب استقبال يليق ببعثة بطل كوت ديفوار، وإنهاء إجراءات الوصول فوراً ومرافقة البعثة للفندق التى ستقيم به طوال أيام تواجدها هنا، على أن تكون المعاملة بالمثل حينما يخوض المارد الأحمر مباراته هناك.

ويبدأ الأهلي مبارياته في بطولة دوري أبطال أفريقيا بمواجهة ستاد أبيدجان في السادسة مساء الثلاثاء المقبل باستاد السلام، ضمن مباريات الجولة الأولى لدور المجموعات بدوري الابطال الافريقى.

الأهلي، حامل اللقب، ينافس في المجموعة الثالثة بدوري أبطال أفريقيا، التي تضم شباب بلوزداد الجزائري وأورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي بجانب استاد أبيدجان.

وكان الأهلي قد تأهل إلى دور المجموعات بعدما تخطى جورماهيا الكيني في دور الـ32.

ويتطلع الأهلي بقيادة مارسيل كولر، للتتويج باللقب الثالث على التوالي من بطولة دوري أبطال أفريقيا وذلك بعدما توج بآخر نسختين 2022-23 و2023-24.