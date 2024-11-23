موعد مباراة الزمالك والمصرى البورسعيدى فى دورى Nile والقناة الناقلة

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يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، لخوض مواجهة قوية عندما يستضيف النادي المصري، في اللقاء الذي يقام ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة دوري Nile.

موعد مباراة الزمالك والمصرى البورسعيدى فى دورى nile

مباراة الزمالك والمصرى البورسعيدى تنطلق فى الثامنة اليوم السبت باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة لمسابقة الدورى المصرى.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك والمصرى البورسعيدى

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك والمصري البورسعيدى فى الجولة الثالثة للدوري المصري، مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

وتُقام بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الاّخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان في نهاية الموسم إلى دوري المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.

ويخوض كل فريق حوالى 25 مباراة بدلًا من 34، وهو ما يساعد على إنهاء المسابقة في توقيت مناسب، على غرار جميع الدوريات العالمية والعربية في جميع أنحاء العالم مطلع الصيف المقبل.

ترتيب الزمالك والمصري فى جدول الدوري

يدخل الزمالك مباراة الليلة في المركز الرابع بجدول مسابقة الدوري برصيد 6 نقاط بعدما خاض جولتين، فاز في الأولى على البنك الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ثم فاز في الثانية على سموحة بثنائية نظيفة.

بينما يحتل المصري المركز الخامس بجدول الترتيب برصيد 4 نقاط، حيث فاز في الجولة الأولى على طلائع الجيش بثنائية نظيفة، ثم تعادل في الجولة الثانية أمام الجونة سلبياً.

نجح النادي المصري في الفوز بآخر مواجهتين أمام الزمالك في الدوري بالموسم الماضي، حيث فاز في الدور الأول بهدف نظيف، ثم فاز في الدور الثاني بهدفين مقابل هدف.