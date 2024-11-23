شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يضع الرتوش الأخيرة على تمديد تعاقد رامى ربيعة موسمين والان مع تفاصيل الخبر

يضع مسئولو الاهلى الرتوش الأخيرة في الأيام الحالية على تمديد تعاقد رامى ربيعة مدافع الفريق بعدما تم الاستقرار على تمديد العقد لمدة موسمين بعد موافقة لجنة التخطيط للكرة، وكذلك الجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري مارسيل كولر.

واستعاد ربيعة مستواه خلال الفترة الأخيرة، وأصبح أحد نجوم الأهلي، وانضم للمنتخب الوطني ليحجز مكانه فى تشكيل مارسيل كولر بالأهلي وحسام حسن في منتخب مصر الأول.

ووفقاً للمستويات الجيدة التي يقدمها ربيعة، وافق مسئولو الأهلي على تجديد عقد اللاعب لمدة موسمين ليستمر مع المارد الأحمر حتى 2027.

وأعلن الأهلي في يونيو 2023 تجديد عقد ربيعة صاحب الـ31 عاماً لمدة موسمين حيث ينتهي عقده الحالي مع الفريق فى صيف 2025.

تواجد رامي ربيعة في التشكيل المثالي للتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها بنهاية العام القادم "المغرب 2025" بعد المستويات الرائعة التي قدمها الفرعون مع منتخب مصر تحت قيادة حسام حسن.

ويستعد الاهلى لمواجهة نظيره ستاد أبيدجان، المقرر لها الثلاثاء المقبل على ستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.