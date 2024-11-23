أن بي ايه: فوز صعب لحامل اللقب على ويزاردز

الرياص - اسماء السيد - ميامي : سجل جايلن براون 31 نقطة و11 متابعة وقاد بوسطن سلتيكس حامل اللقب إلى فوز صعب على مضيفه واشنطن ويزاردز 108 96، الجمعة في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (أن بي ايه).

وتندرج هذه المباراة ضمن مسابقة كأس أن بي ايه التي بدأ اعتمادها الموسم الماضي.

رفع بوسطن رصيده إلى 13 فوزا مقابل 3 خسارات في وصافة المنطقة الشرقية، وفي كأس أن بي ايه يحتل المركز الثاني في المجموعة الثالثة ضمن المنطقة الشرقية (2 1) وراء أتلانتا هوكس.

بعد رحلته الاحتفالية إلى البيت الأبيض الخميس، تأخر سلتيكس بفارق نقطتين بين الشوطين، بعد أن وصل تخلفه إلى 11 في إحدى الفترات.

انتظر حتى نهاية الربع الأخير للتقدم على مضيفه وانهت سلة جميلة من براون مقاومة ويزاردز بعدما منحت الفريق الأخضر التقدم 99 92.

لكن سلتيكس كان بعيدا عن مستوياته المعهودة. لم ينجح نجمه جايسون تايتوم (16 نقطة) بأية رمية ثلاثية من أصل عشر محاولات.

معدل تسديداته (42.4%) وثلاثياته (23.9%) عادل المستوى التسجيلي الأدنى له هذا الموسم.

حصل مدربه جو مازولا على خطأ تقني في الربع الثاني بسبب اعتراضه على القرارات التحكيمية، وقال إن مشاعره أثرت على المباراة "غيّرت الطاقة في القاعة. هل شعرتهم بذلك؟ لم يتعلق الأمر بتنشيط الشبان بل أكثر بالتلاعب بالأجواء".