شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الأندية تدرس زيادة مستحقات الحكام ورصد مكافآت للأفضل والان مع تفاصيل الخبر

تدرس رابطة الأندية المصرية المحترفة، زيادة بدلات الحكام في مباريات الدوري الممتاز خلال الفترة المقبلة وتحديدا من بداية مباريات الدور الثاني من أجل تحفيز الحكام خاصة أن بدل المباراة الواحدة لحكم الساحة يبلغ 7 آلاف جنيه، وهو ما يتم العمل علي زيادته خلال الفترة المقبلة .

كما يتم دراسة رصد مكافأة مالية لأفضل حكم كل جولة أو كل شهر وهو ما يتم التنسيق له بين اتحاد الكرة ورابطة الأندية ولجنة الحكام .

من ناحية أخرى، أعلن طه عزت مدير إدارة المسابقات برابطة الأندية المصرية المحترفة، طريقة اختيار أفضل لاعب في مباريات الدوري في الموسم الجارى، وقال طه عزت في تصريحات تليفزيونية: " اللاعب الفائز بجائزة رجل المباراة يتم اختياره بمعرفة مجموعة المحللين في الاستوديو الخاص بكل مباراة عبر قناة أون تايم سبورت".



تابع طه عزت أنه بجانب مجموعة المحللين: "يتم أيضا الاستعانة برأى المعلق ويتم إبلاغ المسؤولين في الملعب قبل نهاية كل مواجهة باسم الفائز وتحديدا في الدقيقة 85."



أضاف عزت أنه تم تغيير لائحة عقوبات الدوري ولائحة كأس الرابطة وتم ربطهما بلائحة العقوبات الخاصة بلجنة المسابقات.

وكان طه عزت، مدير إدارة المسابقات برابطة الأندية المصرية المحترفة، كشف فى وقت سابق أن مباريات الدورى المصرى ستقام فى المواعيد المقررة فى الخامسة والثامنة مساءً بعد تطبيق التوقت الشتوى.

وقال عزت لـ"الخليج 365"، إن الشركة الألمانية التى تم التعاقد معها لوضع جدول الدورى كانت اقترحت إقامة المباريات فى السادسة والتاسعة مساءً، ولكن تم الاتفاق معها على تحديد الخامسة والثامنة بعد وضع التوقيت الشتوى الذى سيتم تطبيقه الأسبوع المقبل فى الاعتبار.

وأضاف، عزت أن الهدف من هذه المواعيد هو تسويق منتج الدورى المصرى بشكل مميز، بهدف تحقيق أعلى نسبة متابعة ومشاهدة لهذا المنتج.