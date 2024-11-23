شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع يستدرج سموحة اليوم بحثاً عن مواصلة الانتصارات فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستقبل فريق طلائع الجيش نظيره سموحة فى الخامسة مساء اليوم السبت على استاد جهاز الرياضة ، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة لمسابقة الدوري المصري.



وخسر الطلائع من المصري البورسعيدى بهدفين دون رد بالجولة الأولى للدوري، ثم انتفض وهزم غزل المحلة بثلاثة أهداف مقابل هدفين على ملعب الأخير فى الجولة الثانية للمسابقة، بينما سموحة فى المركز الخامس برصيد 3 نقاط، بعدما فاز في الجولة الأولى وخسر في الثانية من الزمالك.



يدخل الطلائع مباراة اليوم محروما من خدمات إسلام محارب بسبب الايقاف حيث قررت لجنة المسابقات إيقافه مباراتين بسبب طرده فى الجولة الاولى للدوري فى مباراة المصري البورسعيدى، وتعرض اللاعب للطرد فى مباراة الطلائع مع المصري البورسعيدى التى فاز بها الاخير بهدفين دون رد بالجولة الاولى لمسابقة الدوري المصري.



ودرس عبد الحميد بسيونى ، المدير الفنى لطلائع الجيش، مباريات سموحة ببطولة الدوري وآخرها خسارته من الزمالك بثنائية دون رد؛ للوقوف على نقاط القوة والضعف فى صفوف الموج الأزرق قبل ملاقاته اليوم.



وانتظم الثنائي محمود صابر ومحمد ربيعة في التدريب الجماعي لفريق سموحة بعد انتهاء معسكر المنتخب وباتا في أتم الجاهزية للمشاركة في لقاء اليوم، كما يركز أحمد سامي مدرب سموحة حاليا على علاج الأخطاء الدفاعية التي ظهرت في المباراة الماضية له مع الزمالك التي خسرها بهدفين دون رد بالإضافة إلى تصحيح الأخطاء الهجومية وتجهيز القوة الضاربة التي يعول عليها في تشكيلته الأساسية.