شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم انتخابات عمومية اتحاد التايكوندو والان مع تفاصيل الخبر

تقام اليوم السبت انتخابات الجمعية العمومية لاتحاد التايكوندو، والتى تقام فى الثانية ظهرا، لاختيار مجلس إدارة جديد يقود اللعبة لدورة انتخابية جديدة



وتضم الجمعية العمومية للتايكوندو 53 هيئة لها حق الحضور والتصويت فى الانتخابات، التى تقام بنظام القائمة المغلقة



ويتنافس فى الانتخابات قائمتى محمد مصطفى، وعمرو سليم، حيث تضم القائمة الأولى كلا من

محمد مصطفى رئيسًا، محمد مجدي طايل نائبًا للرئيس، حازم قنديل أمين صندوق، والأعضاء محمد عجيزة وحسن كمال وعلاء الهواري وهيثم الجداوي، والأعضاء الاحتياطيين أحمد رياض وعصام الدين مصيلحي وخالد محمود“.

بينما تضم القائمة الثانية كلًا من: “عمرو سليم رئيسًا، محمد عبد السلام نائبًا للرئيس، كريم شبانة أمين صندوق، وفى العضوية إيهاب جابر ومحمد أكرم ومصطفى معوض وماجد فتحي، والأعضاء الاحتياطيين محمد يوسف وأحمد حلمي“.