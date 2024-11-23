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مواجهات قوية فى سادس جولات دورى رجال الطائرة

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القاهرة - سامية سيد - كتبت ندى مجاهد

السبت، 23 نوفمبر 2024 02:30 ص

تقام على مدار اليوم السبت ، مواجهات قوية على صعيد الجولة السادسة بدورى رجال الكرة الطائرة الممتاز للموسم المحلى 2024- 2025 على صعيد المجموعات الأربعة .

تشهد المجموعة الأولى لقاءات بين كلا من ،ايسترن كومبانى مع مركز شباب درنكة والترسانة مع الزهور.

بينما يلتقى هليوبوليس مع  المقاولون واتحاد الشرطة مع الشمس و الزمالك مع بتروجت فى المجموعة الثانية .

أما المجموعة الثالثة فتشهد منافسة بين كلا من ،سبورتنج مع وادى دجلة ومصر للبترول مع طلائع الجيش و العاب دمنهور مع القناة  ، بينما يتنافس فى المجموعة الرابعة كلا من الجزيرة مع سموحة والصيد مع دلفى  والاتحاد السكندرى مع الطيران .

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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