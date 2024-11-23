شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهات قوية فى سادس جولات دورى رجال الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

تقام على مدار اليوم السبت ، مواجهات قوية على صعيد الجولة السادسة بدورى رجال الكرة الطائرة الممتاز للموسم المحلى 2024- 2025 على صعيد المجموعات الأربعة .

تشهد المجموعة الأولى لقاءات بين كلا من ،ايسترن كومبانى مع مركز شباب درنكة والترسانة مع الزهور.

بينما يلتقى هليوبوليس مع المقاولون واتحاد الشرطة مع الشمس و الزمالك مع بتروجت فى المجموعة الثانية .

أما المجموعة الثالثة فتشهد منافسة بين كلا من ،سبورتنج مع وادى دجلة ومصر للبترول مع طلائع الجيش و العاب دمنهور مع القناة ، بينما يتنافس فى المجموعة الرابعة كلا من الجزيرة مع سموحة والصيد مع دلفى والاتحاد السكندرى مع الطيران .