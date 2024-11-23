شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد صبرة: جينات المصريين تساهم فى صنع أبطال عالميين بالجودو والان مع تفاصيل الخبر

قال أحمد صبرة، نائب رئيس اتحاد الجودو السابق، إن أكاديمية جودود مصر هدفها اكتشاف المواهب فى اللعبة وصناعة أبطال أولمبيين.

وأضاف صبرة، خلال تصريحات تليفزيونية لقناة "ON TIME SPORTS 1" مع الإعلامي إبراهيم عبد الجواد:"أكاديمية جودو مصر تعمل على تطوير القوة البدنية للاعبين من خلال البرامج النفسية والتدريبات لتكوين بطل أولمبي، ويوجد عندنا لاعبون حصلوا على ميداليات في جميع الفئات العمرية، ولدينا 90 بطلا"، مؤكدا: "قادرون على إنتاج أبطال عالميين في الجودو، فنحن نملك جينات تساعد في تحقيق ذلك".

وتابع: "أكاديمية جودود مصر تكتشف المواهب في الرياضة، وتبدأ إدخالها في برامج لاكتساب الاحتكاكات سواء في مرحلة الناشئين أوالشباب والتي ستؤهلنا لمرحلة الكبار".

واختتم: "واجهنا تحديات في الاتحاد السابق، والمدة كانت قصيرة ونعتذر للجمعية العمومية لو كنا قصرنا، ونتمنى المجلس الجديد يعوضنا وكلنا نعمل تحت منظومة واحدة في الرياضة المصرية".