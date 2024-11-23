شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد صبرة: بطولة العلمين أكدت إقبال الشباب على الجودو وأشكر الشركة المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد صبرة، نائب رئيس اتحاد الجودو السابق، المدير الفني الحالي للاتحاد العربي، أن بطولة العلمين للجودو أكدت إقبال الشباب المصري على لعبة الجودو بشكل مميز وملحوظ.

وقال أحمد صبرة، نائب رئيس اتحاد الجودو السابق، فى تصريحات بقناة أون تايم سبورت 1 مع الإعلامي إبراهيم عبد الجواد، إن اتحاد الجودو المصري ساهم فى تطوير لعبة الجودو بالدول العربية، ولاحظنا هذا فى بطولة العلمين للجودو، مؤكدا أن الشباب المصري حرص على المشاركة الكبيرة في بطولة العلمين للجودو.

وأضاف أحمد صبرة، نائب رئيس اتحاد الجودو السابق: "وضعنا 3 خطط استراتيجية في المجلس السابق، الخطة الأولى بعيدة المدى للبراعم، والثانية متوسطة المدى للناشئين، والثالثة قريبة المدى للكبار"، مضيفا أن أكاديمية جودو مصر تعمل على توفير كافة الوسائل لتحقيق نتائج مميزة عن طريق الاتفاق مع رعاة للاعبين، حتى يتمكن توفير المقابل المادى المطلوب لإعداد لاعبين على مستوى أولمبي.

وتابع أحمد صبرة، نائب رئيس اتحاد الجودو السابق، أن اللاعب المصرى ينقصه الاحتكاك الدولى مع الدول المتقدمة فى الجودو من خلال معسكرات مستمرة، حتى يتعرض لجميع المواقف والخبرات، حتى يتعلم التعامل مع جميع المواقف فى البطولات الكبيرة والأولمبياد.

وحرص أحمد صبرة، نائب رئيس اتحاد الجودو السابق، على توجيه الشكر إلى الجمعية العمومية للاتحاد الجودو على دعمهم خلال الفترة الماضية، وأضاف: "أوجه الشكر إلى مرزوق على رئيس الاتحاد السابق على ما قدمه، وأوجّه الشكر إلى الشركة المتحدة على الدعم الكبير والمستمر للجودو".