موعد مباراة بيراميدز أمام ساجرادا الانجولى فى دوري الأبطال والقناة الناقلة

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أغلق الجهاز الفنى لنادى بيراميدز صفحة بطولة الدوري المصري مؤقتاً بنهاية مباراتهم مع البنك الاهلى التى أقيمت مساء الجمعة ضمن منافسات الجولة الثالثة للمسابقة استعداداً لخوض منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ويلعب بيراميدز في المجموعة الرابعة بالبطولة القارية، بجانب ساجرادا الأنجولي والترجي التونسي ودجوليبا المالي.

ويخوض بيراميدز منافسات دوري أبطال أفريقيا للموسم الثاني على التوالي بعدما لعب في نسخة الموسم الماضي وودع من مرحلة المجموعات.

وتأهل بيراميدز إلى مرحلة المجموعات بالنسخة الحالية بعد عبور عقبة جيه كيه يو بطل زنجبار في الدور التمهيدي بعد الفوز بنتيجة 6-0 و3-1.

وتخطى بيراميدز أيضا عقبة الجيش الرواندي بعد التعادل في ملعب الأخير بنتيجة 1-1 ثم الفوز بالقاهرة بنتيجة 3-1 في دور ال32.

موعد مباراة بيراميدز القادمة أمام ساجرادا الانجولى فى دوري الابطال الافريقى

يواجه بيراميدز نظيره ساجرادا الانجولى فى السادسة مساء الثلاثاء المقبل على ستاد الدفاع الجوي بالجولة الأولى بمرحلة المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويقود المباراة طاقم حكام من بنين بقيادة الحكم لويس هوجاندان ويعاونه مواطنه إيريك إيمافو المساعد الأول، ونارسي كوتون المساعد الثاني، وتسانسيتا أهمولانتو الحكم الرابع.

ويراقب المباراة أمير عبدي حسن من الصومال، ومراقب الحكام جلاديس لينجوي من زامبيا، والمنسق العام فريدريك أتشيمبونج من غانا.

والمنسق الإعلامي عادل كريم من مصر، وأوكي أوبي المنسق الأمني من نيجيريا، ومنسق حقوق البث محمد إسماعيل من مصر.

القناة الناقلة لمباريات بيراميدز فى دورى ابطال افريقيا

يمكن مشاهدة جميع مباريات بيراميدز فى دورى أبطال أفريقيا 2025 بدءا من دور المجموعات من خلال قنوات "بى أن سبورتس" الناقل الحصرى للمسابقة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال القارة السمراء.