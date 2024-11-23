شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد صبرة: أكاديمية الجودو المصرى تستهدف طرق أبواب العالمية والان مع تفاصيل الخبر

قال أحمد صبرة، نائب رئيس اتحاد الجودو السابق، إن أكاديمية الجودو المصري التي تم تأسسها في عهد المجلس السابق لاتحاد الجودو، تستهدف طرق أبواب العالمية، والفوز بميدالية أولمبية مستقبلا، مؤكداً أنه تمت الاستعانة بخبير ياباني لتطوير مواهب اللعبة.

وأضاف أحمد صبرة نائب رئيس اتحاد الجودو السابق، خلال تصريحات تليفزيونية لقناة "ON TIME SPORTS 1" مع الإعلامي إبراهيم عبد الجواد:" أكاديمية جودو مصر كان الهدف منها صناعة بطل أولمبي، وهذا الأمر يتكلف إعدادا فنيا وتدريبيا مميزا، وهدفنا فيها اكتشاف أفضل المواهب والوصول إلى البطولات الأولمبية".

وتابع أحمد صبرة، نائب رئيس اتحاد الجودو السابق: "هنبدأ أكاديمية جودو مصر فى القاهرة، وبعد ذلك سنعمم هذه التجربة لتشمل الجميع في مصر، ويوجد فيها مدربون على أعلى مستوى، وهناك برنامج خاص لكل فئة عمرية من الأكاديمية".