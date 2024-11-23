شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس اتحاد الجودو السابق: وضعنا استراتيجية لتحقيق ميدالية أولمبية فى 2028 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص أحمد صبرة، نائب رئيس اتحاد الجودو السابق، المدير الفني الحالي للاتحاد العربي، على تهنئة مجلس إدارة اتحاد الجودو الجديد برئاسة محمد مطيع، مؤكدا أننا نعمل جميعا تحت راية الدولة المصرية والسير على نفس استراتيجية المجلس السابق الذى كان هدفه الأساسي هو الوصول برياضة الجودو إلى العالمية.

وقال أحمد صبرة، نائب رئيس اتحاد الجودو السابق، فى تصريحات بقناة أون تايم سبورت 1 مع الإعلامي إبراهيم عبد الجواد، إن المجلس السابق كان يضع استراتيجية للمدى البعيد للوصول إلى العالمية وتحقيق ميدالية أولمبية في أولمبياد لوس أنجلوس 2028، من خلال الاهتمام بالناشئين وتوسيع قاعدة المشاركة ونجحنا فى إعداد جيل مميز في الجودو المصري.

وتابع أحمد صبرة، نائب رئيس اتحاد الجودو السابق، أن المجلس السابق نجح في تحقيق نتائج مميزة فى بطولة أفريقيا وتحقيق ميداليات في بطولات العالم، مؤكدا أن المجلس السابق نجح في تحقيق أول ميدالية نسائية في تاريخ الجودو المصري بعد تحقيق صفا سليمان لاعبة المنتخب الوطني للجودو الميدالية البرونزية في منافسات بطولة العالم للشباب تحت 20 عاما.