شكرا لقرائتكم خبر عن لقاءات قوية فى الجولة الثانية عشر بدورى مرتبط اليد 2004 والان مع تفاصيل الخبر

تقام على مدار اليوم السبت لقاءات قوية فى إطار الجولة الثانية عشر بدورى المرتبط بالمحترفين لكرة اليد مواليد 2004 للموسم المحلى 2024-2025 والمقدمة لتقام اليوم بدلا من الأربعاء المقبل .

وتشهد هذه الجولة لقاءات بين كلا من ، الزمالك مع البنك الأهلى و الأهلى مع الجزيرة وسبورتنج مع القناة والزهور مع هليوبوليس وأصحاب الجياد مع الطيران وطلائع الجيش مع المعادى ودلفى مع سموحة .

كما حدد مسئولو لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد برئاسة سعيد عبد المنعم يوم 29 نوفمبر الجارى موعدا لإقامة مؤجلتى الأهلى أمام أصحاب الجياد والزمالك مع طلائع الجيش فى ثامن جولات دورى محترفى اليد، بسبب تواجد القطبين فى المغرب وقتها للمشاركة فى بطولة أفريقيا للأندية التى اقيمت فى الفترة من 10 حتى 19 أكتوبر الماضى.