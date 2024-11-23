شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلي القادمة بعد التعادل مع الاتحاد السكندري والان مع تفاصيل الخبر

يستعد فريق الأهلي لمواجهة استاد أبيدجان الإيفواري يوم الثلاثاء المقبل في أولى مباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا على استاد القاهرة.

وتعادل فريق الأهلي مع الاتحاد السكندري بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة على استاد السلام ضمن مباريات الجولة الثالثة لبطولة الدوري المصري الممتاز، سجل عمرو السولية هدف المباراة الوحيد.

بهذا الفوز ارتفع رصيد الأهلي إلى 7 نقاط في صدارة الدوري ، فيما وصل رصيد الاتحاد إلى 7 نقاط في المركز الثالث.

هدد رامي ربيعة مرمى الاتحاد برأسية في الدقيقة الرابعة بعد متابعته لركنية يحيى عطية الله، ولكن مرت أعلى العارضة، وسدد عمرو السولية تصويبة في الدقيقة 10 ولكن مرت ضعيفة بجوار القائم الأيسر لمرمى المهدي سليمان.

لعب محمود كهربا رأسية في الدقيقة 26 مرت بجوار القائم الأيسر لمرمى الاتحاد بعد استقبال عرضية من إمام عاشور، واستمرت السيطرة من جانب الأهلي ولكن بدون خطورة على مرمى زعيم الثغر.

وتوقف اللعب في الدقيقة 39 بتوجيه من غرفة الفار التي راجعت لعبة عرقلة حسين الشحات على حدود منطقة الجزاء من قبل مروان داوود، واستدعى حكم الفار محمد معروف حكم الساحة لمراجعة اللعبة واحتسبها ركلة جزاء، وتقدم لتسديدها إمام عاشور ولكن أهدرها في الدقيقة 44، بعدما مرت أعلى العارضة، وسدد الشحات تصويبة في الدقيقة 45 ولكن أمسك بها المهدي سليمان، قبل أن ينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وأهدر كهربا فرصة هدف محقق في الدقيقة 57 من عمر المباراة بعدما استلم تمريرة مميزة من السولية وسددها بيسراه بجوار القائم الأيسر لمرمى الاتحاد، وسدد إمام عاشور تصويبة في الدقيقة 59 ولكن تصدى لها المهدي وحولها إلى ركنية.

أجرى الاتحاد 3 تغييرات في الدقيقة 62، بنزول عمرو الصالح وبنجامين بواتينج وعبد الغني محمد بدلا من كريم الديب وناصر ناصر وإيمانويل أبياه.

وتحصل الأهلي على ركلة جزاء في الدقيقة 64 نتيجة عرقلة طاهر محمد من قبل مروان داوود، وتقدم عمرو السولية لتسديها وسجل هدف التقدم للأهلي في الدقيقة 67 من عمر المباراة.

أجرى الأهلي تغييرين في الدقيقة 76 بنزول بيرسي تاو وأفشة بدلا من كهربا وإمام عاشور، وأهدر الأهلي فرصة هدف محقق من هجمة مزدوجة من السولية وحسين الشحات، ولكن أنقذها دفاع الاتحاد والمهدي سليمان، وأجرى الاتحاد تغييرين جديدين بنزول عمر الوحش وعمرو جمعة بدلا من فادي فريد ومورو ساليفو في الدقيقة 80 من عمر المباراة.

وتعادل الاتحاد السكندري في مرمى الأهلي في الدقيقة 87 عن طريق فان ديرك الذي سددها صاروخية في شباك الشناوي، وأجرى الأهلي تغييرين جديدين بنزول رضا سليم وسمير محمد في الدقيقة 90 بدلا من حسين الشحات وعمرو السولية، واستمرت النتيجة بالتعادل 1/1 حتى نهاية المباراة.

جاء تشكيل الأهلي كالتالي:‏

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: يحيى عطية الله ورامي ربيعة وخالد عبد الفتاح وأكرم توفيق.

خط الوسط: عمرو السولية وإمام عاشور وأحمد نبيل كوكا.‏

خط الهجوم: محمود كهربا وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات.‏

وتواجد على دكة البدلاء كلا من، مصطفى شوبير وياسر إبراهيم وبيرسي تاو ورضا سليم ومروان عطية ومحمد مجدي أفشة ‏وعمر الساعي وسمير محمد وكريم الدبيس.‏

وجاء تشكيل الاتحاد السكندري كالتالي:

حراسة المرمى: المهدي سليمان

الدفاع: مصطفى إبراهيم، محمود شبانة، عبد الله بكري، مروان داوود

الوسط: مورو ساليفو، كريم الديب، ناصر ناصر

الهجوم: فان ديرك - إيمانويل أبياه - فادي فريد

وتواجد على مقاعد البدلاء كلا من، صبحي سليمان، كريم يحيى، أحمد الشيمي، بنجامين بواتنج، عمرو جمعة، عمر الوحش، عبد الغني محمد، محمد مغربي، عمرو الصالح.