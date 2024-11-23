شكرا لقرائتكم خبر عن تذكرتى تواصل فتح باب الحجز لمباراة الأهلى وستاد أبيدجان بدوري الأبطال الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

تواصل اليوم السبت شركة تذكرتي فتح باب الحجز لمباراة النادي الأهلي و نادي استاد ابيدجان الايفواري، فى دوري أبطال أفريقيا 2024-2025 المقرر إقامتها الثلاثاء 26 نوفمبر الجاري، فى الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، وذلك بداية من اليوم الأحد وحتى الأربعاء المقبل 20 نوفمبر.

وسيتم إرسال الموافقة على تغطية المباراة للصحفيين والمصورين اليوم السبت.

ويبدأ الأهلي مبارياته في بطولة دوري أبطال أفريقيا بمواجهة ستاد أبيدجان في السادسة مساء الثلاثاء المقبل على استاد السلام، ضمن مباريات الجولة الأولى لدور المجموعات بدوري الابطال الافريقى.



الأهلي، حامل اللقب، ينافس في المجموعة الثالثة بدوري أبطال أفريقيا، التي تضم شباب بلوزداد الجزائري وأورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي بجانب استاد أبيدجان.



وكان الأهلي قد تأهل إلى دور المجموعات بعدما تخطى جورماهيا الكيني في دور الـ32.



ويتطلع الأهلي بقيادة مارسيل كولر، للتتويج باللقب الثالث على التوالي من بطولة دوري أبطال أفريقيا وذلك بعدما توج بآخر نسختين 2022-23 و2023-24.