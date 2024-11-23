شكرا لقرائتكم خبر عن عادل عقل: معروف والـVAR يثيران الجدل فى القرارات المؤثرة بلقاء الأهلى والاتحاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عادل عقل، الخبير التحكيمى، أن الدولى محمد معروف ورفاقه تعرضوا لأكثر من اختبار فنى وإدارى خلال إدارتهم لمواجهة الأهلى والاتحاد السكندرى، التى أقيمت مساء الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر دورى Nile وانتهت بتعادل الفريقين 1/1.

وأوضح عقل أن الـVAR لم يتدخل فى لمسة يد لاعب الأهلى يحيى عطية الله داخل منطقة جزاء الأحمر، مما حرم الاتحاد السكندرى من ركلة جزاء صحيحة طبقا للقانون، وكان يجب أن يتدخل الـVAR ويستدعى الحكم إلى شاشة المراجعة طبقا للبروتوكول فى الدقيقة 11 من عمر اللقاء.

فيما أكد عادل أن الدولى محمد معروف احتسب ركلة جزاء صحيحة للأهلى على مدافع الاتحاد مروان دواد بعد تدخل الـ"VAR واستدعائه للحكم إلى شاشة المراجعة طبقا للبروتوكول، ليعود الحكم ويصدر فرمان بركلة جزاء للأحمر فى الدقيقة 36 من عمر اللقاء.

فى الدقيقة 64 احتسب الحكم ركلة جزاء صحيحة لصالح طاهر محمد طاهر لاعب الأهلى، بعد تعاون مثمر وجيد من المساعد الثانى سامى هلهل، وتأكيد على القرار من الـ"VAR عبر الكومينكيشن سيستم.

وأضاف عقل أن هناك شك فى مخالفة على مروان دواد مع أكرم توفيق داخل منطقة جزاء الاتحاد، لكن لم يكن هناك صورة واضحة أو زاوية رؤية مناسبة تؤكد وجود مخالفة بنسبة 100%، بالتالى نتفق مع الحكم أن يستمر اللعب.

وتابع عقل: "هناك مخالفة على كهربا لاعب الأهلى اللعب بقوة زائدة إلا أن الحكم لم يحتسب المخالفة، بالتالى لم يكن هناك قرار فني أو إدارى لكن المخالفة تستوجب بطاقة حمراء وركلة حرة مباشرة على لاعب الأهلى محمود كهربا، وأشهر الحكم البطاقة الصفراء لرباعى الاتحاد بيكالى ومحمود شبام مروان دواد والمهدى سليمان، مقابل إنذار وحيد من نصيب طاهر محمد، وتغاضى عن إنذار حسين الشحات بسبب الدهس على القدم طبقا للقانون".

وقال عقل: "ظهر المساعدان بيقظة وتمركز جيد خلال اللقاء وسمحا باستمرار اللعب فى أكثر من هجمة مؤثرة، كما أشارا إلى 4 حالات تسلل فى توقيت مناسب، كما تعاون الثنائى مع الحكم فى الأخطاء القريبة منهم طبقا للقانون.. وبذل الحكم الرابع جهدا للسيطرة على المنطقة الفنية وتعاون مع الحكم فى إدارة اللقاء طبقا للقانون".

واختتم عقل: "ثنائى الـVAR تعاونا بشكل مثمر مع الحكم فى ركلتى جزاء الأهلى، إلا أنهما غابا عن ركلة جزاء الاتحاد السكندرى، كما لم يتدخلا فى مخالفة كهربا التى كانت ترتقى للبطاقة الحمراء طبقا للبروتوكول".