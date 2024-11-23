الحنفى حكما لمباراة الزمالك والمصرى والشهدى للجونة وغزل المحلة

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الحكام التابعة للاتحاد المصرى لكرة القدم برئاسة ياسر عبد الرؤوف حكام مباريات اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة لبطولة الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE".

وأقيمت بالأمس الجمعة 22-11-2024 ثلاث مباريات مهمة ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز "دوري NILE" وجاءت نتائجها كالتالي.

حقق فريق فاركو الفوز الأول فى الدورى هذا الموسم، على فريق إنبى بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة، على استاد حرس الحدود، فى إطار منافسات الجولة الثالثة من دورى nile.

فاز فريق بيراميدز على البنك الأهلى بنتيجة 3 – 1 في المباراة التي جمعتهما منذ قليل على ستاد الدفاع الجوى ضمن الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE".

تعادل فريق الأهلي مع الاتحاد السكندري بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة على استاد السلام ضمن مباريات الجولة الثالثة لبطولة الدوري المصري الممتاز، سجل عمرو السولية هدف المباراة الوحيد.