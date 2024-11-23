شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الناشئين على بُعد "نقطة" من التأهل لنهائيات أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد منتخب مصر للناشئين مواليد 2008 بقيادة أحمد الكاس، لخوض مواجهة مصيرية أمام منتخب ليبيا فى ختام مشوار الفراعنة الصغار فى تصفيات كأس الأمم الأفريقية للناشئين، والمقرر إقامتها فى كوت ديفوار العام المقبل.

ويحتاج منتخب الناشئين مواليد 2008، إلى نقطة وحيدة للتأهل لأمم أفريقيا، عقب تحقيقه فوزا مثيرا أمام تونس، بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت المنتخبين، الأربعاء، فى الجولة الرابعة من بطولة شمال إفريقيا المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا للناشئين تحت 17 عاما.

ويحتل منتخب مصر تحت 17 عامًا المركز الثالث، بفارق نقطة خلف المغرب وتونس، ولكن مع أفضلية في المواجهات المباشرة أمام نسور قرطاج، لذلك فالتعادل أمام ليبيا، سيرفع رصيد مصر إلى 7 نقاط، متساويًا مع تونس، لكن منتخب الفراعنة يتفوق في المواجهات المباشرة.

ويواجه منتخب مصر تحت 17 عامًا نظيره الليبي صاحب المركز الأخير دون نقاط، مساء اليوم السبت في تمام السادسة مساءً، وأي نتيجة أمام ليبيا عدا الخسارة، ستمنح منتخب مصر تحت 17 عامًا، بطاقة التأهل إلى كأس الأمم الأفريقية المقبلة، المقرر إقامتها عام 2025.