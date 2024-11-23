الامارات | «سباق زايد الخيري» ينطلق اليوم في أبوظبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ينطلق صباح اليوم سباق زايد الخيري في نسخته الـ23 من فندق «إرث أبوظبي»، في أبوظبي، بمشاركة أكثر من 10 آلاف متسابق ومتسابقة من جميع الفئات العمرية، ومن مختلف دول العالم، ويُقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة.

وسيتم تخصيص عائدات السباق لمصلحة الجمعية الوطنية للتصلب المتعدد، ويبلغ مجموع جوائزه مليونين ونصف المليون درهم.

وبلغت عائدات التبرعات الخيرية للسباق في دوراته السابقة منذ انطلاقه عام 2001 إجمالي 638 مليون درهم، وذهبت جميعها إلى الأعمال الخيرية والإنسانية.

وينطلق السباق بمنافسات فئة أصحاب الهمم لمسافة 10 كلم، يعقبها بعد خمس دقائق سباق 10 كلم لفئة المحترفين، ثم ينطلق سباق 5 كلم لفئة المحترفين عند الساعة 7:07 صباحاً، وسباق 10 كلم لفئة التسجيل العام عند الساعة 7:25 صباحاً، وسباق 5 كلم لفئة التسجيل العام عند الساعة 7:35 صباحاً، وسباق 3 كلم لفئة التسجيل العام عند الساعة 7:45 صباحاً، ومن ثم بداية سباق 1 كلم في تمام الساعة الثامنة، وصولاً إلى تكريم الفائزين عند الساعة التاسعة صباحاً.

وبلغت نسبة الذكور المشاركين في السباق وفقاً للجنة الإحصاء في الماراثون 62%، مقابل 38% للإناث. أما بالنسبة لأكثر الجنسيات مشاركة في الحدث فهي الإمارات بنسبة 38%، ثم الهند بنسبة 14%، والفلبين بنسبة 7%، ثم مصر بنسبة 4%، وباكستان بنسبة 3%، ثم المملكة المتحدة بنسبة 2%، وبقية الجنسيات من مختلف دول العالم بنسبة 32%.

وأكد رئيس اللجنة المنظمة العليا الفريق الركن «م» محمد هلال الكعبي، أن هناك تعاوناً كبيراً مع مجلس أبوظبي الرياضي الشريك الاستراتيجي لإخراج الحدث في أبهى صورة، وأن جهوداً كبيرة تبذل من كل اللجان العاملة والشركاء والجهات المعنية، للحفاظ على إرثه العظيم ومكانته الكبيرة منذ انطلاقته في عام 2001، بتوجيهات القيادة الرشيدة ليصبح رمزاً ونبراساً لقيم العطاء والخير، تجسيداً لأهدافه الإنسانية. وأضاف: «السباق يمثل حدثاً عالمياً ووصل في محطاته إلى نيويورك في عام 2005، ثم مصر عام 2014، وأصبح رسالة عالمية في تعزيز الوعي بدعم الأبحاث الطبية ومساعدة وتخفيف الآلام عن المرضى».