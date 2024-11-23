الامارات | مباريات اليـوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليـوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دوري أدنوك للمحترفين
دبا الحصن - بني ياس 16:40
الجزيرة - عجمان 19:30
فالنسيا - ريال بيتيس 17:00
أتلتيكو - ديبورتيفو ألافيس 19:15
ليستر سيتي - تشيلسي 16:30
أرسنال - نوتينغهام فورست 19:00
مانشستر سيتي - توتنهام 21:30
هيلاس فيرونا - إنتر ميلان 18:00
ميلان - يوفنتوس 21:00
الدوري السعودي
الخليج - الهلال 21:00
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