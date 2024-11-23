اخبار الرياضه

الامارات | مباريات اليـوم

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليـوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دوري أدنوك للمحترفين

دبا الحصن - بني ياس 16:40

الجزيرة - عجمان 19:30

فالنسيا - ريال بيتيس 17:00

أتلتيكو - ديبورتيفو ألافيس 19:15

ليستر سيتي - 16:30

أرسنال - نوتينغهام فورست 19:00

مانشستر سيتي - توتنهام 21:30

هيلاس فيرونا - إنتر ميلان 18:00

ميلان - يوفنتوس 21:00

الدوري السعودي

الخليج - الهلال 21:00

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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