شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج مباريات اليوم الجمعة 22-11-2024 فى دورى NILE والان مع تفاصيل الخبر

شهد اليوم الجمعة 22-11-2024 ثلاث مباريات مهمة ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز "دوري NILE"، وجاءت نتائجها كالتالي:

حقق فريق فاركو الفوز الأول فى الدورى هذا الموسم، على فريق إنبى بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة، على استاد حرس الحدود، فى إطار منافسات الجولة الثالثة من دورى nile.

تقدم أحمد كالوشا لإنبى في الدقيقة 15 بعدما استغل عرضية متقنة ليلعب بشكل رائع في مرمى شيكا، وتعادل عمرو ناصر لنادى فاركو في الدقيقة 35 من ركلة جزاء، وعاد عمرو ناصر ليتقدم لفاركو بالهدف الثانى فى الدقيقة 44، قبل أن يتعادل على فوزى لإنبى من ركلة جزاء في الدقيقة 81.

وخطف محمود جهاد الهدف الثالث لفاركو بعد تسديدة قوية في الدقيقة 86، قبل أن يعزز أحمد شريف تقدم فاركو بالهدف الرابع في الدقيقة 89، وقلص على فوزى النتيجة بهدف ثالث لإنبى فى الدقيقة الأخيرة من الوقت الضائع من ركلة جزاء.

فاز فريق بيراميدز على البنك الأهلى بنتيجة 3 – 1 في المباراة التي جمعتهما منذ قليل على ستاد الدفاع الجوى ضمن الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE".

أحرز أهداف بيراميدز مصطفى فتحى في الدقيقة 50 والنيجيرى صديق إيجولا ( هدفين ) في الدقيقة 52 و 73 بينما جاء هدف فريق البنك الاهلى الوحيد في الدقيقة الأخيرة من عمر الشوط الأول عن طريق محمد عبد الغنى.

تعادل فريق الأهلي مع الاتحاد السكندري بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة على استاد السلام ضمن مباريات الجولة الثالثة لبطولة الدوري المصري الممتاز، سجل عمرو السولية هدف المباراة الوحيد.

بهذا الفوز ارتفع رصيد الأهلي إلى 7 نقاط ويتصدر الدورى مؤقتا منتظرا مباراة الزمالك أمام المصري غدا ، فيما وصل رصيد الاتحاد إلى 7 نقاط في المركز الثالث بعد بيراميدز الثانى.

افتتح التسجيل للأهلي عمرو السولية من ركلة جزاء فى الدقيقة 67 قبل أن يتعادل فان ديرك للاتحاد السكندرى فى الدقيقة 87.