شكرا لقرائتكم خبر عن مسار عن تحقيق برونزية أبطال أفريقيا للكرة النسائية: صنع التاريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علّق الحساب الرسمي لنادى مسار للكرة النسائية على حصوله على الميدالية البرونزية، بعد الفوز على إيدو كوينز 4/ 3 بركلات الترجيح فى مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع فى إطار منافسات دورى أبطال أفريقيا للكرة النسائية المقامة فى المغرب.

ونشر الحساب الرسمي لنادى مسار عبر "فيس بوك"، صورة لكل لاعباته مع أحمد رمضان مدرب الفريق معلقا عليها: "صنع التاريخ".

ويحصل فريق مسار للكرة النسائية، على 350 الف دولار مكافأة الميدالية البرونزية، بعد الفوز على إيدو كوينز 4/ 3 بركلات الترجيح.

وحقق فريق مسار للكرة النسائية الميدالية البرونزية لأول مرة في تاريخ الكرة النسائية المصرية، في مشاركته الأولى في البطولة والمشاركة الثالثة للأندية المصرية بعد مشاركتين سابقتين لنادى وادى دجلة، الذى ودع النسختين من دور المجموعات.

بدأ فريق مسار مشواره في دورى ابطال أفريقيا بالفوز على صن داونز حامل اللقب بهدف نظيف في الجولة الأولى، ثم تعادل سلبيا مع إيدو كوينز النيجيرى في الجولة الثانية، ثم الفوز على البنك التجارى الإثيوبى بهدفين مقابل هدف، قبل أن يخسر الفريق أمام الجيش الملكى في نصف نهائي بهدفين مقابل هدف.

وتعد مشاركة فريق مسار هى الأولى للفريق فى دوري أبطال أفريقيا للكرة النسائية، والثالثة للأندية المصرية بعد مشاركة وادى دجلة فى مرتين سابقتين ولكنه ودع البطولة من دور المجموعات.