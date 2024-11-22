شكرا لقرائتكم خبر عن مسار يحصد 350 ألف دولار بعد حصوله على برونزية أبطال أفريقيا للكرة النسائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحصل فريق مسار للكرة النسائية، على 350 الف دولار مكافأة الميدالية البرونزية، بعد الفوز على إيدو كوينز 4- 3 بركلات الترجيح فى مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع فى إطار منافسات دورى أبطال أفريقيا للكرة النسائية المقامة فى المغرب.

وحقق فريق مسار للكرة النسائية الميدالية البرونزية لأول مرة في تاريخ الكرة النسائية المصرية، في مشاركته الأولى في البطولة والمشاركة الثالثة للأندية المصرية بعد مشاركتين سابقتين لنادى وادى دجلة، الذى ودع النسختين من دور المجموعات.

بدأ فريق مسار مشواره في دورى ابطال أفريقيا بالفوز على صن داونز حامل اللقب بهدف نظيف في الجولة الأولى، ثم تعادل سلبيا مع إيدو كوينز النيجيرى في الجولة الثانية، ثم الفوز على البنك التجارى الإثيوبى بهدفين مقابل هدف، قبل أن يخسر الفريق أمام الجيش الملكى في نصف نهائي بهدفين مقابل هدف.

وتعد مشاركة فريق مسار هى الأولى للفريق فى دوري أبطال أفريقيا للكرة النسائية، والثالثة للأندية المصرية بعد مشاركة وادى دجلة فى مرتين سابقتين ولكنه ودع البطولة من دور المجموعات.