شكرا لقرائتكم خبر عن عادل عقل: "VAR" يحرم الاتحاد السكندري من ركلة جزاء صحيحة أمام الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوضح عادل عقل الخبير التحكيمى، أن الـVAR" لم يتدخل في لمسة يد لاعب الأهلي يحيى عطا الله داخل منطقة جزاء الأحمر مما حرم الاتحاد السكندرى من ركلة جزاء صحيحة طبقا للقانون وكان يجب ان يتدخل الـVAR ويستدعى الحكم الى شاشة المراجعة طبقا لبرتوكول .

فيما أكد أن الدولي محمد معروف احتسب ركلة جزاء صحيحة للأهلي على مدافع الاتحاد مروان دواد بعد تدخل الـ"VAR واستدعائه للحكم الى شاشة المراجعة طبقا للبرتوكول ليعود الحكم ويصدر فرمان بركلة جزاء للأحمر.

لعب الأهلي والاتحاد السكندري قبل مباراة اليوم، 126 مباراة في تاريخ مواجهاتهما بالدوري منذ بدايته موسم 1948-1949، فاز الأهلي في 85 مباراة، وفاز الاتحاد في 16 مباراة، وتعادل الفريقان في 25 مباراة، أحرز لاعبو الأهلي 219 هدفاً وتلقت شباكه 75 هدفاً.

حفلت نتائج مباريات الأهلي والاتحاد بالنتائج الكبيرة، فاز الأهلي 6- 0 موسم 2005-2006، وفاز بنتيجة 5- 0 ثلاث مرات مواسم 1953-1954، 1956-1957، 1957-1958، وبنتيجة 5-1 مرة واحدة موسم 1996-1997، وفاز بنتيجة 4- 0 ست مرات، وبنتيجة 4-1 مرتين.

أما الاتحاد فكانت أكبر نتائجه الفوز 4-1 موسم 2014-2015، 4-3 موسم 2018-2019، وتعادل الفريقان في مباراة واحدة بنتيجة 4-4 موسم 1954-1955.