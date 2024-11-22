شكرا لقرائتكم خبر عن إنجاز جديد.. مسار يحقق برونزية أبطال أفريقيا للكرة النسائية لأول مرة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق مسار للكرة النسائية الميدالية البرونزية لأول مرة في تاريخ الكرة النسائية المصرية، بعد الفوز على إيدو كوينز 4 - 3 بركلات الترجيح فى مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع فى إطار منافسات دورى أبطال أفريقيا للكرة النسائية المقامة فى المغرب.

وانتهت المباراة بالتعادل السلبى ليحتكم الفريقان لركلات الترجيح، والتي ابتسم لفريق مسار، ليحصد 350 ألف دولار بعد حصوله على المركز الثالث.

بدأ فريق مسار مشواره في دورى ابطال أفريقيا بالفوز على صن داونز حامل اللقب بهدف نظيف في الجولة الأولى، ثم تعادل سلبيا مع إيدو كوينز النيجيرى في الجولة الثانية، ثم الفوز على البنك التجارى الإثيوبى بهدفين مقابل هدف، قبل أن يخسر الفريق أمام الجيش الملكى في نصف نهائي بهدفين مقابل هدف.

وتعد مشاركة فريق مسار هى الأولى للفريق فى دوري أبطال أفريقيا للكرة النسائية، والثالثة للأندية المصرية بعد مشاركة وادى دجلة فى مرتين سابقتين ولكنه ودع البطولة من دور المجموعات.

من جانبه، أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) عن ترشيح نادي مسار للقب أفضل نادي للكرة النسائية في القارة الإفريقية عن عام 2024 في حفل جوائز كاف السنوي، وذلك عبر الحسابات الرسمية للاتحاد.

كما أعلن كاف عن ترشيح ثنائي مسار ساندرين نيونكورو وشادية نانكيا ضمن قائمة اللاعبات المرشحات للقب أفضل لاعبة داخل القارة.

وتواجدت حارسة مرمى مسار حبيبة صبري ضمن قائمة اللاعبات المرشحات للقب أفضل لاعبة شابة في إفريقيا عن العام ذاته. وترشحت حبيبة صبري لجائزة أخرى هي جائزة أفضل حارسة مرمى في القارة.

ورشح كاف مدرب مسار أحمد رمضان للقب أفضل مدرب لفريق كرة نسائية في إفريقيا، ويقام حفل جوائز كاف السنوي في مدينة مراكش المغربية يوم 16 ديسمبر المقبل











