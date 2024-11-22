شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اتحاد الجودو: لدينا قاعدة ناشئين قادرة على تحقيق ميدالية أولمبية فى لوس انجلوس والان مع تفاصيل الخبر

أكد محمد مطيع رئيس اتحاد الجودو الجديد أن هناك قاعدة من الناشئين والشباب في لعبة الجودو قادرون على تحقيق ميدالية أولميية فى لوس أنجلوس 2028 وهو ما يسعي له المجلس الجديد.

وأضاف مطيع أنه سيعمل من أجل مصلحة اللعبة ولن يكون هناك تصفية حسابات مع أى فرد بل سيستعين بكل أصحاب الخبرات فى مجال الجودو، في مقدمتهم هشام مصباح البطل الأولمبى والذى سيفيد اللعبة بالتعاون مع المجلس الجديد.

وأشار إلي أنه سيسعي لنجهيز المنتخب استعدادا للبطولة الأفريقية التي اقتربت من أجل تحقيق الريادة القارية في اللعبة والتجهيز لتقديم الأفضل.



وكشف محمد مطيع انه تلقى تهنئة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة من خلال اتصال هاتفى، أكد خلاله على دعم الدولة المصرية للمجلس ولعبة الجودو، قائلا:" أكد ان الدولة تقف خلفنا بأكملها"

وفاز محمد مطيع برئاسة اتحاد الجودو بعد ان حصل على 18 من أصل 34 صوت .