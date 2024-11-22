شكرا لقرائتكم خبر عن ميار شريف تواجه الفائز من الأرجنتينية ماريا والرومانية جيورجيا في نصف نهائي كوبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنتظر ميار شريف لاعبة المنتخب الوطني للتنس، الفائزة من الأرجنتينية ماريا كارلي والرومانية جيورجيا سراسين، لمواجهتها في في الدور نصف النهائي، ببطولة كوبا "ل بي" تشيلي للتنس.

وواصلت ميار شريف مشوارها في بطولة بطولة كوبا "ل بي" تشيلي للتنس، بعدما حجزت بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي من البطولة ذات الـ125 نقطة.

جاء تأهل ميار شريف بعد الفوز على البرتغالية فرانشيسكا جورجي في مباراة مثيرة جمعتهما في الدور ربع النهائي، استغرقت ساعة وربع.



بهذا الفوز، تواصل ميار شريف تألقها اللافت في بطولة كوبا تشيلي للتنس، حيث سبق لها أن تغلبت على مجموعة من اللاعبات القويات في الدورين الأول والثاني.

وتشارك ميار شريف في بطولة كوبا "ل بي" تشيلي للتنس، التي تقام خلال الفترة من 17 وحتى 24 نوفمبر الجاري.