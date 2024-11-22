شكرا لقرائتكم خبر عن 15 دقيقة.. تعادل سلبي بين الأهلي والاتحاد السكندري والان مع تفاصيل الخبر

مرت أول 15 دقيقة من مباراةالأهلي والاتحاد السكندري بالتعادل السلبي في المباراة التي تجمعهما مساء اليوم الجمعة على استاد السلام ضمن مباريات الجولة الثالثة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

هدد رامي ربيعة مرمى الاتحاد برأسية في الدقيقة الرابعة بعد متابعته لركنية يحيى عطية الله، ولكن مرت أعلى العارضة، وسدد عمرو السولية تصويبة في الدقيقة 10 خرجت ضعيفة بجوار القائم الأيسر لمرمى المهدي سليمان.

جاء تشكيل الأهلي كالتالي:‏

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: يحيى عطية الله ورامي ربيعة وخالد عبد الفتاح وأكرم توفيق.

خط الوسط: عمرو السولية وإمام عاشور وأحمد نبيل كوكا.‏

خط الهجوم: محمود كهربا وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات.‏

وتواجد على دكة البدلاء كلا من، مصطفى شوبير وياسر إبراهيم وبيرسي تاو ورضا سليم ومروان عطية ومحمد مجدي أفشة ‏وعمر الساعي وسمير محمد وكريم الدبيس.‏

وجاء تشكيل الاتحاد السكندري كالتالي:

حراسة المرمى: المهدي سليمان

الدفاع: مصطفى إبراهيم، محمود شبانة، عبد الله بكري، مروان داوود

الوسط: مورو ساليفو، كريم الديب، ناصر ناصر

الهجوم: فان ديرك - إيمانويل أبياه - فادي فريد

وتواجد على مقاعد البدلاء كلا من، صبحي سليمان، كريم يحيى، أحمد الشيمي، بنجامين بواتنج، عمرو جمعة، عمر الوحش، عبد الغني محمد، محمد مغربي، عمرو الصالح.

لعب الأهلي والاتحاد السكندري قبل مباراة اليوم، 126 مباراة في تاريخ مواجهاتهما بالدوري منذ بدايته موسم 1948-1949، فاز الأهلي في 85 مباراة، وفاز الاتحاد في 16 مباراة، وتعادل الفريقان في 25 مباراة، أحرز لاعبو الأهلي 219 هدفاً وتلقت شباكه 75 هدفاً.

حفلت نتائج مباريات الأهلي والاتحاد بالنتائج الكبيرة، فاز الأهلي 6- 0 موسم 2005-2006، وفاز بنتيجة 5- 0 ثلاث مرات مواسم 1953-1954، 1956-1957، 1957-1958، وبنتيجة 5-1 مرة واحدة موسم 1996-1997، وفاز بنتيجة 4- 0 ست مرات، وبنتيجة 4-1 مرتين.

أما الاتحاد فكانت أكبر نتائجه الفوز 4-1 موسم 2014-2015، 4-3 موسم 2018-2019، وتعادل الفريقان في مباراة واحدة بنتيجة 4-4 موسم 1954-1955.