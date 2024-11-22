شكرا لقرائتكم خبر عن فاركو يفوز على إنبى 4- 3 فى مباراة ركلات الجزاء بدورى nile والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق فاركو فوزا مثيرا على فريق إنبى بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة، على استاد حرس الحدود، فى إطار منافسات الجولة الثالثة من دورى nile.

فاركو ضد إنبى

تقدم أحمد كالوشا لإنبى في الدقيقة 15 بعدما استغل عرضية متقنة ليلعب بشكل رائع في مرمى شيكا، وتعادل عمرو ناصر لنادى فاركو في الدقيقة 35 من ركلة جزاء، وعاد عمرو ناصر ليتقدم لفاركو بالهدف الثانى فى الدقيقة 44، قبل أن يتعادل على فوزى لإنبى من ركلة جزاء في الدقيقة 81، وخطف محمود جهاد الهدف الثالث لفاركو بعد تسديدة قوية في الدقيقة 86، قبل أن يعزز أحمد شريف تقدم فاركو بالهدف الرابع في الدقيقة 89، وقلص على فوزى النتيجة بهدف ثالث لإنبى فى الدقيقة الأخيرة من الوقت الضائع من ركلة جزاء.



فاركو ضد إنبى

بهذه النتيجة رفع فريق فاركو رصيده لـ4 نقاط ليتقدم إلى المركز السادس في ترتيب دورى nile، بينما توقف رصيد نادى إنبى عن نقطة واحدة في المركز السادس عشر.

وتأجل انطلاق مباراة فاركو ضد إنبي لمدة 7 دقائق، بسبب تأخر وصول سيارة الإسعاف الثانية إلى استاد حرس الحدود الذي يستضيف المباراة.

وضم تشكيل إنبى كلا من:

حراسة المرمى: رضا السيد

خط الدفاع: على فوزى، أحمد صبيحة، أحمد كالوشا، أحمد حواش

خط الوسط: مودى ناصر، محمد النحاس، مصطفى دويدار

خط الهجوم: أحمد أوفا، رفيق كابو، مصطفى شكشك

وعلى مقاعد البدلاء: محمد حامد، محمد حتحوت، فتحى السيد، عبدول، شيكو، صلاح زايد، رمضان مصطفى، محمد سمير، على إيهاب.

وجاء تشكيل فاركو أمام إنبى كالتالى:

حراسة المرمى: شيكا

الدفاع: ياسين مرعى، جيفرسون إنكادا، عمرو ناصر، عزمى غوما

الوسط: أحمد فؤاد، محمود جمعة، محمود عماد، وليد على، أحمد جمال

الهجوم: أحمد شريف

وعلى مقاعد البدلاء: محمد عز، اينوك، شكرى نجيب، نداى، وليد مصطفى، محمد جميل، محمد فخرى، صلاح الدين مصطفى، جابر كامل