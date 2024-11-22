شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تشكيل إنبى وفاركو اليوم فى دورى nile والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن سيد ياسين المدير الفنى لإنبى وأحمد خطاب مدرب فاركو، عن تشكيل فريقهما لمواجهة اليوم الجمعة، فى إطار منافسات الجولة الثالثة من دورى nile.

وضم تشكيل إنبى كلا من:

حراسة المرمى: رضا السيد

خط الدفاع: على فوزى، أحمد صبيحة، أحمد كالوشا، أحمد حواش

خط الوسط: مودى ناصر، محمد النحاس، مصطفى دويدار

خط الهجوم: أحمد أوفا، رفيق كابو، مصطفى شكشك

وعلى مقاعد البدلاء: محمد حامد، محمد حتحوت، فتحى السيد، عبدول، شيكو، صلاح زايد، رمضان مصطفى، محمد سمير، على إيهاب.

وجاء تشكيل فاركو أمام إنبى كالتالى:

حراسة المرمى: شيكا

الدفاع: ياسين مرعى، جيفرسون إنكادا، عمرو ناصر، عزمى غوما

الوسط: أحمد فؤاد، محمود جمعة، محمود عماد، وليد على، أحمد جمال

الهجوم: أحمد شريف

وعلى مقاعد البدلاء: محمد عز، اينوك، شكرى نجيب، نداى، وليد مصطفى، محمد جميل، محمد فخرى، صلاح الدين مصطفى، جابر كامل