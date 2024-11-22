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تشكيل فريق البنك الأهلي لمواجهة بيراميدز فى الدورى

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القاهرة - سامية سيد - أعلن طارق مصطفى المدير الفنى لفريق البنك الأهلي عن تشكيل مواجهة بيراميدز وذلك ضمن مباريات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز

وجاء التشكيل على النحو التالى :
حراسة المرمى :عبد العزيز البلعوطى
خط الدفاع: محمود الجزار، محمد عبد الغنى،إسحاق يعقوبو، هشام صلاح
خط الوسط : محمد فتحى، احمد ربيع، سعيدو سيمبورى، محمد إبراهيم
خط الهجوم :أحمد ياسر ريان، أسامة فيصل
وجاءت قائمة البدلاء على النحو التالى
أحمد صبحى، محمد هلال، ياو أنور، أيمن أشرف، أحمد النادرى، أحمد مدبولى، سيد ، محمد بسيونى، جريندو

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