شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل فريق البنك الأهلي لمواجهة بيراميدز فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن طارق مصطفى المدير الفنى لفريق البنك الأهلي عن تشكيل مواجهة بيراميدز وذلك ضمن مباريات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز

وجاء التشكيل على النحو التالى :

حراسة المرمى :عبد العزيز البلعوطى

خط الدفاع: محمود الجزار، محمد عبد الغنى،إسحاق يعقوبو، هشام صلاح

خط الوسط : محمد فتحى، احمد ربيع، سعيدو سيمبورى، محمد إبراهيم

خط الهجوم :أحمد ياسر ريان، أسامة فيصل

وجاءت قائمة البدلاء على النحو التالى

أحمد صبحى، محمد هلال، ياو أنور، أيمن أشرف، أحمد النادرى، أحمد مدبولى، سيد نيمار، محمد بسيونى، جريندو