شكرا لقرائتكم خبر عن 7 اخبار رياضية لاتفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الجمعة الموافق 22 نوفمبر 2024 العديد من الاخبار الرياضية التى نشرت على موقع الخليج 365 ونستعرض أبرزها فى السطور التالية..

الزمالك يجهز العرض الأكبر لـ زيزو بعد جلسة كباتن الفريق

يجهز مسئولو نادي الزمالك العرض الأكبر لـ أحمد سيد زيزو نجم الفريق،تمهيداً لتجديد عقد اللاعب وإسدال الستار على هذا الملف نهائياً،وغلق باب الشائعات ومساعدة "زيزو" على التركيز فى الملعب، وعدم تشتت تفكيره.

10 لاعبين يغيبون عن الأهلى أمام الاتحاد الليلة بقيادة وسام أبو على وعمر كمال

يلتقى فريق الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر مع دقات الثامنة مساء اليوم الجمعة نظيره الاتحاد السكندري على استاد السلام ضمن منافسات الجولة الثالثة لبطولة الدوري المصري.

بجوائز 250 ألف جنيه.. ختام بطولة بداية على هامش البطولة الأفريقية للشطرنج اليوم

تختتم، اليوم الجمعة، منافسات بطولة بداية المقامة ضمن فعاليات مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان المصرى"، بمشاركة لاعبين من 5 دول، والمقامة على مجمع صالات الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر خلال الفترة من 16 إلى 22 نوفمبر الجارى بإجمالي جوائز 250 ألف جنيه.

على رأسهم الونش وشحاتة.. غيابات الزمالك أمام المصرى للإصابة

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك لمواجهة نظيره المصرى فى إطار منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدورى الممتاز.

التشكيل المتوقع للأهلى أمام الاتحاد.. الشحات وطاهر وكهربا فى الهجوم

يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات الثامنة مساء اليوم الجمعة لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الأهلى مع الاتحاد السكندرى على استاد السلام ضمن منافسات الجولة الثالثة لمسابقة الدورى المصرى.

اليوم انتخابات الجمعية العمومية لاتحاد الجودو

تقام اليوم انتخابات الجمعية العمومية لاتحاد الجودو لاختيار مجلس إدارة يقود اللعبة في دورة انتخابية جديدة، وتضم الجمعية العمومية 32 هيئة رياضية لها حق الحضور و التصويت.

انطلاق كأس العالم لسلاح الشيش بتونس اليوم

تنطلق اليوم منافسات كأس العالم لسلاح الشيش المقرر إقامته فى تونس خلال الفترة من 22 إلى 24 نوفمبر الجارى، بـ 5 لاعبين من مصر تحت قيادة المدير الفنى ماهر حمزة.