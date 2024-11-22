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القاهرة - سامية سيد -

يخوض منتخب مصر للشباب مواليد 2005 بقيادة البرازيلى ميكالى، مواجهة حاسمة أمام منتخب تونس فى الجولة الرابعة والأخيرة بالتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية تحت 20 عاما.

ونجح منتخب الشباب مواليد 2005 فى تحقيق فوز قاتل على نظيره الليبي، بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت المنتخبين على استاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، في الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2025.

موعد مباراة منتخب الشباب وتونس فى الجولة الأخيرة بتصفيات أمم أفريقيا

وتنطلق مباراة مصر للشباب مواليد 2005 وتونس في السادسة مساء يوم الثلاثاء المقبل 26 نوفمبر الجارى على ملعب استاد هيئة قناة السويس.

ويضم الجهاز الفني لمنتخب الشباب بقيادة البرازيلي ميكالى كلا من : البرازيلى ريكاردو المدرب العام وعلاء عبده المدرب الوطنى وموسيس مدرب الحراس وليوناردو مدرب الأحمال وجواو محلل الأداء وهاجد العنتبلي طبيب المنتخب وصلاح عاشور مستشار التأهيل والعلاج الطبيعي وخالد خفاجة مدلك.