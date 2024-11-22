شكرا لقرائتكم خبر عن هدافو دورى nile قبل انطلاق الجولة الثالثة اليوم.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

تنطلق اليوم الجمعة منافسات بطولة دورى nile بالموسم الجديد 2024 /2025، بعد نهاية فترة الأجندة الدولية، وتستأنف المسابقة مساء اليوم بلقاءات الأسبوع الثالث.

وتصدر 7 لاعبين قائمة الهدافين بعد إحرازهم هدفين فى أول جولتين وهم كل من: طاهر محمد طاهر، حسين الشحات، وسام أبو على، ناصر منسى، محمد هلال، بن حمودة، أحمد عاطف.



هدافي الدوري الممتاز

وتقام جميع مباريات النسخة الجديدة من الدوري المصري بين الساعة الخامسة والثامنة مساءً، في حين ستقام مباريات الجولة 17 فى الساعة التاسعة مساءً.

وتقام مباريات الجولة الثالثة على ثلاثة أيام، تبدأ اليوم الجمعة بثلاثة مباريات هي فاركو مع إنبي باستاد المكس، وبيراميدز أمام البنك الأهلي على استاد الدفاع الجوي، والأهلي مع ضيفه الاتحاد السكندري باستاد السلام.

وتقام غدا السبت ثلاث مباريات وهي الجونة وغزل المحلة بملعب الأول، طلائع الجيش وسموحة بملعب جهاز الرياضة العسكري، ثم الزمالك مع المصري باستاد الجيش المصري ببرج العرب.

وتختتم مباريات الأسبوع يوم الأحد بثلاث مباريات، هي الإسماعيلي مع بتروجت بملعب الأول، حرس الحدود مع سيراميكا بملعب المكس، مودرت سبورت مع زد باستاد السلام.