شكرا لقرائتكم خبر عن كل ماتريد معرفته عن مباراة الأهلى والاتحاد السكندري بالدوري الليلة والان مع تفاصيل الخبر

يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات الثامنة مساء اليوم الجمعة لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الاهلى مع الاتحاد السكندري على ستاد السلام ضمن منافسات الجولة الثالثة لمسابقة الدوري المصري، ونلقى الضوء فى السطور التالية على أهم المعلومات عن المباراة..

س: ماهو موقف الاهلى والاتحاد فى جدول الدوري ؟

ج: يتربع الاهلى على صدارة ترتيب أندية الدوري برصيد 6 نقاط بعدما لعب مباراتين حقق الفوز فيهم وسجل ستة أهداف وتلقت شباكه هدفين فيما يحتل الاتحاد السكندري المركز الثالث برصيد 6 نقاط بعد أن لعب مباراتين حقق الفوز فيهم وسجل لاعبيه هدفين ولم تهتز شباكه.

س: ماذا فعل الاهلى والاتحاد فى أخر ظهور بالمسابقة ؟

ج: حقق الاهلى فوزاً بهدف دون رد على زد اف سى في الجولة الثانية لمسابقة الدوري فيما فاز زعيم الثغر على حرس الحدود بهدف دون رد في نفس الجولة.

س: من يدير مباراة الأهلى والاتحاد السكندري تحكيمياً الليلة ؟

ج:أسندت لجنة الحكام إدارة مباراة الاهلى والاتحاد السكندري الليلة للحكم الدولى محمد معروف ويعاونه كل من: هاني عبدالفتاح (حكم مساعد أول)، سامي هلهل (حكم مساعد ثاني)، إبراهيم محجوب (حكما رابعا)، وائل فرحان للفار، محمود أبو الرجال (حكم فار مساعد).

س: ماهى القناة الناقلة لمباراة الاهلى والاتحاد السكندري الليلة ؟

ج: تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى والاتحاد السكندري في الدوري المصري، ويسبقها ستوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية

س: ماهى غيابات الأهلى أمام الاتحاد اليوم ؟

ج: يغيب عن الأهلى فى مباراة الاتحاد السكندري كل من : مصطفي مخلوف - يوسف أيمن - أشرف داري - محمد هاني - عمر كمال عبد الواحد - محمد عبدالله - كريم وليد نيدفيد – مصطفى أبو الخير - وسام أبو علي – كريم فؤاد .

س: ماهو التشكيل المتوقع للأهلى أمام الاتحاد الليلة ؟

ج: حراسة المرمي: محمد الشناوي.

خط الدفاع: يحيي عطية الله-رامي ربيعة- ياسر إبراهيم - أكرم توفيق

خط الوسط: مروان عطية-أحمد نبيل كوكا-إمام عاشور-حسين الشحات

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر- محمود كهربا.