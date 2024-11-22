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كل ماتريد معرفته عن مباراة الأهلى والاتحاد السكندري بالدوري الليلة

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القاهرة - سامية سيد - كتبت لبنى عبد الله

الجمعة، 22 نوفمبر 2024 03:20 م

يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات الثامنة مساء اليوم الجمعة لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الاهلى مع الاتحاد السكندري على ستاد السلام ضمن منافسات الجولة الثالثة لمسابقة ، ونلقى الضوء فى السطور التالية على أهم المعلومات عن المباراة..

س: ماهو موقف الاهلى والاتحاد فى جدول الدوري ؟
 

ج: يتربع الاهلى على صدارة ترتيب أندية الدوري برصيد 6 نقاط بعدما لعب مباراتين حقق الفوز فيهم وسجل ستة أهداف وتلقت شباكه هدفين فيما يحتل الاتحاد السكندري المركز الثالث برصيد 6 نقاط بعد أن لعب مباراتين حقق الفوز فيهم وسجل لاعبيه هدفين ولم تهتز شباكه.

س: ماذا فعل الاهلى والاتحاد فى أخر ظهور بالمسابقة ؟
 

ج: حقق الاهلى فوزاً بهدف دون رد على زد اف سى في الجولة الثانية لمسابقة الدوري فيما فاز زعيم الثغر على حرس الحدود بهدف دون رد في نفس الجولة.

س: من يدير مباراة الأهلى والاتحاد السكندري تحكيمياً الليلة ؟
 

ج:أسندت لجنة الحكام إدارة مباراة الاهلى والاتحاد السكندري الليلة للحكم الدولى محمد معروف ويعاونه كل من: هاني عبدالفتاح (حكم مساعد أول)، سامي هلهل (حكم مساعد ثاني)، إبراهيم محجوب (حكما رابعا)، وائل فرحان للفار، محمود أبو الرجال (حكم فار مساعد).

س: ماهى القناة الناقلة لمباراة الاهلى والاتحاد السكندري الليلة ؟

ج: تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى والاتحاد السكندري في الدوري المصري، ويسبقها ستوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية

 

س: ماهى غيابات الأهلى أمام الاتحاد اليوم ؟
 

ج: يغيب عن الأهلى فى مباراة الاتحاد السكندري كل من : مصطفي مخلوف -  يوسف أيمن - أشرف داري - محمد هاني -  عمر كمال عبد الواحد - محمد عبدالله - كريم وليد نيدفيد – مصطفى أبو الخير - وسام أبو علي – كريم فؤاد .

 

س: ماهو التشكيل المتوقع للأهلى أمام الاتحاد الليلة ؟
 

ج: حراسة المرمي: محمد الشناوي.

 

خط الدفاع: يحيي عطية الله-رامي ربيعة- ياسر إبراهيم - أكرم توفيق

 

خط الوسط: مروان عطية-أحمد نبيل كوكا-إمام عاشور-حسين الشحات

 

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر- محمود كهربا.

 

 

 

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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