شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مصريين يتأهلون لنصف نهائى بطولة سنغافورة للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

تأهل الثلاثي المصري، أمينة عرفي، هانيا الحمامي، وعلي فرج، إلى نصف نهائي ببطولة سنغافورة المفتوحة للاسكواش، والمستمرة حتى 24 نوفمبر الجارى، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 100 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات، حيث تصنف بفئة البطولات الذهبية.

وجاءت نتائج المصريين في الدور ربع النهائي كالتالي:

فوز أمينة عرفي على نيلي كول بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-5, 11-5, 11-3.

فوز هانيا الحمامي على كاتي ماليف بنتيجة 3-1، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-5, 9-11, 11-8, 11-3.

فوز علي فرج على فاركاز بلاسز بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-5, 11-4, 12-10.

هزيمة محمد زكريا أمام دييجو إلياس بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-2, 11-7, 11-4.

هزيمة فيروز أبو الخير أمام سيفا سينجاري سوبرامانيام بنتيجة 3-2، وجاءت نتيجة الأشواط: 9-11, 11-3, 7-11, 11-8, 11-2.

هزيمة سنا إبراهيم أمام تيني جليس بنتيجة 3-1، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-5, 11-13, 11-3, 11-5.

هزيمة يوسف إبراهيم أمام بول كول بنتيجة 3-1، وجاءت نتيجة الأشواط:11-5, 11-2, 8-11, 14-12.