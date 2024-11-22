شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع فنى بين طاقم الحكام ومخرج المباراة قبل ساعتين من انطلاقها بالدورى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت لجنة الحكام باتحاد الكرة، دورة الصقل لمخرجي ومصوري التلفزيون المصري، بحضور أكثر من 35 مخرج ومصور، بناء على الاتفاق بين الهيئة الوطنية للإعلام والاتحاد المصري لكرة القدم، وبعد التواصل مع محمد إبراهيم المشرف العام على البرامج الرياضية وكذلك وفقا لخطة لجنة الحكام.

وتضمنت الدورة أبرز المستجدات الخاصة بتقنية الـ AR وتم الاتفاق علي ما يلي:

* ﻿﻿اجتماع فني بين طاقم التحكيم ومخرج أي مباراة قبل انطلاقها بساعتين للتنسيق بشأن كيفية التعاون أثناء المباراة.

* ﻿﻿توحيد إصدار صورة التسلل بتقنية الخطوط ووفقا لطبيعة كل حالة.

* ﻿﻿إطالة إصدار صورة التسلل بتقنية التسلل لفترة زمنية تتيج للمشاهد رؤية القرار.

* ﻿﻿أن يكون إحماء اللاعبين خلف الكاميرات المتواجدة خلف المرمي.

* ﻿﻿أن تكون الإعادات وفقا لبرتوكول الـ VAR.

* ﻿﻿مراعاة أن يكون تمركز الكاميرات بزوايا معينة لتغطية مساحات معينة وفقا لبرتوكول ورؤية المخرج لمساعدة حكام الـ VAR لتأدية مهامهم.

* ﻿﻿أهمية الدور الفعال للسادة المخرجين والمصورين في منظومة كرة القدم والتحكيم بوجه خاص.