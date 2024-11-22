شكرا لقرائتكم خبر عن اكتمال النصاب القانونى لانتخابات اتحاد الجودو والان مع تفاصيل الخبر

اكتمل النصاب القانوني لانتخابات الجمعية العمومية لاتحاد الجودو، وذلك بحضور 25 هيئة من أصل 34 لهم حق الحضور والتصويت.



ويتنافس على رئاسة المجلس 6 مرشحين وهم كل من مرزوق على، محمد مطيع، محمد مصطفى، أحمد صابر، هشام مصباح، بالإضافة إلى أحمد الهجرسى.



وعلى مقاعد العضوية يتنافس 23 مرشحا، من مختلف القوائم المرشحة ومنهم طارق عز الدين و حسام عوض الله و أحمد صبرة وعمر مكرم وفوزي الهلباوي وهشام الجمل، وخالد جميل هلال، عصام الدين عامر، طارق الطنانى، عمر عبدالعظيم، ومصطفى مجدي، إيهاب أبو زيد ، أحمد عبد الحميد، أحمد المنشاوى، عمرو محجوب، ومحمد سيد على.



انتخابات الجودو