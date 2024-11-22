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اكتمال النصاب القانونى لانتخابات اتحاد الجودو

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القاهرة - سامية سيد - كتبت ياسمين يحيى

الجمعة، 22 نوفمبر 2024 02:07 م

اكتمل النصاب القانوني لانتخابات الجمعية العمومية لاتحاد الجودو، وذلك بحضور 25 هيئة من أصل 34 لهم حق الحضور والتصويت.


ويتنافس على رئاسة المجلس 6 مرشحين وهم كل من مرزوق على، محمد مطيع، محمد مصطفى، أحمد صابر، هشام مصباح، بالإضافة إلى أحمد الهجرسى.


وعلى مقاعد العضوية يتنافس 23 مرشحا، من مختلف القوائم المرشحة ومنهم طارق عز الدين و حسام عوض الله و أحمد صبرة وعمر مكرم وفوزي الهلباوي وهشام الجمل، وخالد جميل هلال، عصام الدين عامر، طارق الطنانى، عمر عبدالعظيم، ومصطفى مجدي، إيهاب أبو زيد ، أحمد عبد الحميد، أحمد المنشاوى، عمرو محجوب، ومحمد سيد على.

انتخابات الجودو
انتخابات الجودو

 

عمومية الجودو
عمومية الجودو

 

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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