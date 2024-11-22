شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. المنتخب الأولمبى يهزم أفيال كوت ديفوار ويتوج بطلا لقارة أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

فى مثل هذا اليوم 22 نوفمبر 2019 نجح منتخب مصر الأولمبى فى الفوز على كوت ديفوار بهدفين مقابل هدف على استاد القاهرة الدولى ليعلن تتويجه بطلا لكأس الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا للمرة الأولى فى تاريخه.

افتتح منتخب الفراعنة الأولمبى أهداف اللقاء فى الدقيقة 37 من الشوط الأول عن طريق كريم العراقي، قبل أن يتعادل منتخب الأفيال فى الدقيقة 89 من زمن المباراة عن طريق البديل دومبيا بتسديدة من داخل منطقة الجزاء ليخوض الفريقان شوطين إضافيين، وفى الدقيقة 114 من الشوط الإضافى الثاني، نجح قائد المنتخب المصرى رمضان صبحى فى تسجيل الهدف الثانى الذى منح مصر كأس البطولة.

وفاز لاعبو منتخب مصر بكل الألقاب الفردية فى البطولة، ففاز قائد المنتخب رمضان صبحى بجائزة أفضل لاعب، وفاز الحارس محمد صبحى بجائزة أفضل حارس مرمى، أما المهاجم مصطفى محمد فحصل على جائزة الهداف بعد تسجيله أربعة أهداف بالبطولة، وحصل الفريق على جائزة اللعب النظيف أيضا، كما حصد المدرب شوقى غريب جائزة أفضل مدرب فى البطولة ويدرب حراسء المنتخب في ذلك الوقت أسامة عبد الكريم .

وفى نفس مسيرة الإنجازات شارك منتخب مصر الأولمبى فى نهائيات كرة القدم للرجال فى أولمبياد طوكيو 2021 للمرة 12 بتاريخه.