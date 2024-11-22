اخبار الرياضه

شيماء عبد الناصر تحصد ثلاث ذهبيات وزن 71 كجم فى بطولة أفريقيا للأثقال بكينيا

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن شيماء عبد الناصر تحصد ثلاث ذهبيات وزن 71 كجم فى بطولة أفريقيا للأثقال بكينيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتبت ندى مجاهد

الجمعة، 22 نوفمبر 2024 01:14 م

حصدت شيماء عبد الناصر على 3 ذهبيات فى منافسات الخطف  والكلين والمجموع بوزن 71  كجم فى بطولة أفريقيا للناشئين والشباب لرفع الأثقال بكينيا .

وتشارك مصر فى هذه البطولة لكلا من ،نور محمد و شيماء عبد الناصر و حلمى عبد البارى وعبد الرحمن حسين وميرنا محمد .

فيما تجرى اليوم الجمعة ، الجمعية العمومية لاتحاد رفع الأثقال لإجراء الانتخابات لاختيار مجلس إدارة جديد يدير اللعبة خلال الأربعة سنوات المقبلة .
يتنافس على الرئاسة كلا من ، محمد عبد المقصود و عمرو رمضان ، بينما فى منصب نائب الرئيس، أحمد سمير وإيهاب عثمان، فيما ترشح على منصب السكرتير العام محمد احسان منفردا ليفوز بالتزكية .

بينما ترشح على أمانة الصندوق، مصطفى راغب و أحمد عبد الحليم ، وفى العضوية ، انجا سيد ومحمد فاروق ومحمد أيمن فؤاد وعلى محمد على ومحمد سمير ومحمد بكر ومحمد عبده ومحمد رمضان .

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements