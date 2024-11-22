شكرا لقرائتكم خبر عن شيماء عبد الناصر تحصد ثلاث ذهبيات وزن 71 كجم فى بطولة أفريقيا للأثقال بكينيا والان مع تفاصيل الخبر

حصدت شيماء عبد الناصر على 3 ذهبيات فى منافسات الخطف والكلين والمجموع بوزن 71 كجم فى بطولة أفريقيا للناشئين والشباب لرفع الأثقال بكينيا .

وتشارك مصر فى هذه البطولة لكلا من ،نور محمد و شيماء عبد الناصر و حلمى عبد البارى وعبد الرحمن حسين وميرنا محمد .

فيما تجرى اليوم الجمعة ، الجمعية العمومية لاتحاد رفع الأثقال لإجراء الانتخابات لاختيار مجلس إدارة جديد يدير اللعبة خلال الأربعة سنوات المقبلة .

يتنافس على الرئاسة كلا من ، محمد عبد المقصود و عمرو رمضان ، بينما فى منصب نائب الرئيس، أحمد سمير وإيهاب عثمان، فيما ترشح على منصب السكرتير العام محمد احسان منفردا ليفوز بالتزكية .

بينما ترشح على أمانة الصندوق، مصطفى راغب و أحمد عبد الحليم ، وفى العضوية ، انجا سيد ومحمد فاروق ومحمد أيمن فؤاد وعلى محمد على ومحمد سمير ومحمد بكر ومحمد عبده ومحمد رمضان .