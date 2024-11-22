شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يفعل الأهلى مع صافرة محمد معروف قبل مواجهة الاتحاد السكندرى الليلة؟ والان مع تفاصيل الخبر

يواجه فريق الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر مع دقات الثامنة مساء اليوم الجمعة نظيره الاتحاد السكندرى على استاد السلام ضمن منافسات الجولة الثالثة لبطولة الدورى المصرى.

وأسندت لجنة الحكام إدارة مباراة الأهلى والاتحاد السكندرى الليلة للحكم الدولى محمد معروف ويعاونه كل من: هاني عبد الفتاح (حكم مساعد أول)، سامي هلهل (حكم مساعد ثاني)، إبراهيم محجوب (حكما رابعا)، وائل فرحان للفار، محمود أبو الرجال (حكم فار مساعد).

سبق وأدار محمد معروف 23 مباراة للنادى الأهلى، منها 21 فى بطولة الدورى، فاز الأهلى فى 15 منها وخسر مباراتين وتعادل فى 4 مباريات، بالإضافة إلى مباراة فى كأس مصر أمام الاتحاد فاز بها المارد الأحمر ، ومباراة بكأس السوبر وفاز بها الاهلى على سيراميكا بهدف دون رد .

جاءت الخسارة الأولى للأهلى مع صافرة محمد معروف ضد الاتحاد السكندرى بأربعة مقابل ثلاثة فى الجولة العاشرة من بطولة الدورى المصرى موسم 2018-2019.

احتسب محمد معروف سبعة ركلات جزاء للنادى الأهلى ولم يطرد أى لاعب من قبل للأحمر، وأشهر البطاقة الصفراء 32 مرة للاعبين من الأهلى.

آخر مباراة أدارها محمد معروف للأهلى كانت أمام سيراميكا فى النسخة الماضية ببطولة الدوري وفاز المارد الأحمر 4-1 فى 29 يوليو 2024.