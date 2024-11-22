شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة منتخب الناشئين وليبيا فى ختام تصفيات أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل منتخب مصر للناشئين مواليد 2008 بقيادة أحمد الكاس، مواجهة غاية فى الأهمية أمام منتخب ليبيا فى ختام مشوار الفراعنة الصغار فى تصفيات كأس الأمم الأفريقية للناشئين والمقرر إقامتها فى كوت ديفوار العام المقبل.

وحقق منتخب الناشئين مواليد 2008، بقيادة أحمد الكاس، فوزا مهما أمام تونس، بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت المنتخبين، الأربعاء، فى الجولة الثالثة من بطولة شمال أفريقيا المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا للناشئين تحت 17 عاما التى ستقام العام المقبل فى كوت ديفوار.

موعد مباراة منتخب الناشئين وليبيا فى الجولة الأخيرة بتصفيات أمم أفريقيا

تنطلق مباراة منتخب مصر للناشئين وليبيا فى تمام السادسة مساء غد السبت بتوقيت القاهرة.

ويضم الجهاز الفني لمنتخب مصر 2008 كلا من أحمد الكاس مديرا فنيا، ووليد مهدي مديرا للمنتخب، ومحمد إبراهيم مدربا عاما، ورامي عادل مدربا مساعدا، وأحمد فوزي مدربا للحراس، والدكتور علاء الجوهري مدربا للأحمال، ومحمد الصايغ منسقا إعلاميا، وكريم حزين إداري، والدكتور عمرو طه طبيب المنتخب، والدكتور محمد الششتاوي علاج طبيعي، والدكتور مجدي وكوك أخصائي تأهيل، ومحمد السيد تدليك، وشريف نعيم مسئول مهمات.