126 مباراة جمعت الأهلى مع الاتحاد السكندرى قبل لقاء الليلة.. إنفوجراف

يواجه فريق الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر مع دقات الثامنة مساء اليوم الجمعة نظيره الاتحاد السكندري على استاد السلام ضمن منافسات الجولة الثالثة لبطولة الدوري المصري.

ويتربع الأهلى على صدارة ترتيب أندية الدوري برصيد 6 نقاط بعدما لعب مباراتين، حقق الفوز فيهما وسجل ستة أهداف وتلقت شباكه هدفين فيما يحتل الاتحاد السكندري المركز الثالث برصيد 6 نقاط بعد أن لعب مباراتين حقق الفوز فيهم وسجل لاعبيه هدفين ولم تهتز شباكه.

لعب الفريقان 126 مبارة في تاريخ مواجهاتهما بالدوري منذ بدايته موسم 1948-1949، فاز الأهلي في 85 مباراة، وفاز الاتحاد في 16 مباراة، وتعادل الفريقان في 25 مباراة، أحرز لاعبو الأهلي 219 هدفاً وتلقت شباكه 75 هدفاً.



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ويتربّع حسام حسن على عرش هدافى مواجهات الفريقين برصيد 12 هدفاً، سجل جميعها بالقميص الأحمر فى شباك الاتحاد، ثم عماد متعب برصيد 5 أهداف، بينما هداف الاتحاد هو محمد دياب العطار "الديبة" برصيد 8 أهداف.

الأهلي هو البطل التاريخي للدوري المصري بعد أن حقق اللقب 44 مرة، أما الزمالك فهو ثاني أكثر الأندية حصولاً على البطولة بإجمالي 14 مرة، ويأتي الإسماعيلي في الترتيب الثالث وبفارق كبير أيضًا عن الوصيف، بعد أن فاز بالمسابقة طيلة تاريخه في ثلاث مناسبات فقط.

حقق الأهلى فوزاً بهدف دون رد على الاتحاد السكندري في آخر مواجهة جمعت الفريقين.