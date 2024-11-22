شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الدولى للفروسية يدعم مجلس إسماعيل شاكر لاستعادة الريادة العالمية والان مع تفاصيل الخبر

تلقى الاتحاد المصرى للفروسية برئاسة الدكتور إسماعيل شاكر خطابا رسميا من انجمر دى فوس رئيس الاتحاد الدولى للفروسية بمناسبة فوزه بانتخابات الاتحاد المصرى للفروسية للدورة الانتخابية 2024 – 2028.

تضمن الخطاب التأكيد على دعم الاتحاد الدولى للاتحاد المصرى للمساهمة فى انتشار وتقدم رياضة الفروسية فى مصر واستعادة ريادتها بالبطولات الدولية والأوليمبية.

من جانبه قال شاكر إن المجلس وضع خطة تطوير شاملة للنهوض برياضة الفروسية ورفع اسم مصر فى المحافل الإقليمية والدولية خلال الفترة المقبلة.

وأشار رئيس الفروسية إلى أن مجلس الإدارة نجح في حل أزمة الملف الدولي للخيول بدخولها مصر أو خروجها بعد توقف 20 عامًا، مشددا على أن مصر تستطيع المشاركة في البطولات الدولية بداية من بطولة قطر في يناير.

كانت الجمعية العمومية لاتحاد الفروسية قد اعتمدت فوز إسماعيل شاكر رئيسًا لاتحاد الفروسية، ومعه كريم السبكي نائبًا والأعضاء يوسف علما وعمر ممدوح إسماعيل وإبراهيم المليجي ونهلة الصواف وهديل الحداد.