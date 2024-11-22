شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عواد يغلق صفحة المنتخب استعداداً لمباراة المصري والان مع تفاصيل الخبر

غلق محمد عواد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك صفحة المنتخب الوطني خاصة بعد قرار الجهاز الفني بقيادة حسام حسن بعدم الدفع به في مباراة بوتسوانا الأخيرة في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.

ورفض عواد التعليق على قرار عدم مشاركته مع المنتخب مفضلاً التركيز مع الزمالك في الفترة المقبلة،حتى يحافظ على مستواه واستمراريته فى الملاعب،خاصة أن مباراة المصري البورسعيدى المقبلة في الجولة الثالثة لن تكون سهلة وتتطلب منه التركيز لاستكمال انتصارات الفريق الأبيض.

ويستعد الزمالك لمواجهة المصرى البورسعيدي السبت ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز "دوري nile".